Масштабная атака ВСУ 11 декабря: какие регионы РФ оказались в опасности

В результате атаки 287 украинских БПЛА задержаны рейсы в аэропортах, эвакуированы жители, повреждены линии электропередач. Какие регионы России подверглись нападению, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, с 23.00 мск 10 декабря до 7.00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены украинские беспилотники самолетного типа. При этом больше всего БПЛА было уничтожено над территорией Брянской области – 118.

По сорок беспилотников сбиты над Калужской областью и территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву, уточнили в ведомстве.

Также 27 дронов перехвачены над Тульской областью, 19 – над Новгородской, 11 – над Ярославской, 10 – над Липецкой областью и шесть сбиты над Смоленской. По пять дронов были уничтожены в Курской и Орловской областях, четыре – над территорией Воронежской области и два – над Рязанской, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожали беспилотные летательные аппараты на подлете к Москве. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение о сбитых БПЛА появилось в Telegram-канале мэра в 23:41 мск 10 декабря.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», - рассказал градоначальник.

Последнее сообщение о том, что был сбит дрон, атаковавший Москву, опубликовано в 7:16 мск 11 декабря. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил Сергей Собянин.

Воронежская область

В небе над Воронежем и четырьмя районами области уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов и одна скоростная воздушная цель. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, жертв и пострадавших нет, но в Воронеже обломками была повреждена линия электропередач, что привело к частичному нарушению теплоснабжения в левобережной части города.

«Также пострадали административное здание и остекление нескольких многоквартирных домов, в одном поврежден лифт. Из одного дома временно эвакуировано 80 человек, 13 из них остаются в ПВР, остальные разместились у родственников», - сообщил губернатор.

При этом, по данным портала voronezh1.ru, в городе уже сутки нет мобильного интернета. В региональном правительстве отметили, что «мобильный интернет, как и всегда в таких случаях, отключили по решению федерального центра».

Тульская область

В Тульской области были сбиты 27 украинских беспилотников, пострадавших нет, уточнил сегодня в Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев.

«В ходе отражения атаки украинских БПЛА обломками повреждено остекление одной из образовательных организаций города Алексина и помещения заправочной станции в Суворове», - отметил он.

В свою очередь Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщил, что над территорией Тульской области, вблизи Тулы и Алексина, ночью гремели взрывы. Очевидцы слышали звуки мотора в ночном небе и видели яркие вспышки.

Ограничения работы аэропортов

На фоне атаки украинских беспилотников Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах, обслуживающих столицу. Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский ночью не принимали и не отправляли рейсы.

Авиакомпании, в том числе «Аэрофлот» и «Победа» заявили о корректировке расписания, перенеся время вылета ряда рейсов и отменив некоторые из них.

«Часть рейсов направлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. (…) Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие даты», - говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании «Аэрофлот».

В авиакомпании «Победа» также призвали клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт.

Пассажиры в ожидании вылета вынуждены спать на туристических ковриках, картонках и скамейках в аэропорту Внуково, сообщил в 6:23 мск Telegram-канал Shot, опубликовав кадры того, как выглядела на тот момент воздушная гавань.

«К пассажирам вышел представитель аэропорта и попытался успокоить людей. Он пообещал, что в ближайшее время с ними будет общаться работник авиакомпании, чтобы предоставить гостиницу. Также начали раздавать ваучеры на еду и воду», - уточнил канал.

По состоянию на 06:00 мск в Шереметьево 19 рейсов ушли на запасные аэродромы, 23 рейса задержаны на вылет, сообщили в воздушной гавани.