ВС России поразили объект энергетики под Одессой

ВС России в ночь на 12 декабря нанесли удары по объектам энергетики на юге Украины. В частности, поражен энергообъект в Одесской области, обесточено несколько населенных пунктов. Как сообщил глава областной администрации Олег Кипер, восстановительные работы уже ведутся, критическая инфраструктура работает от генераторов.

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о прилетах в Поселке Котовского на севере Одессы. По данным наблюдателей, поражены склады ВСУ. В Павлограде Днепропетровской области зафиксировано две серии ударов по району крупного промышленно-транспортного узла, а также по точке логистики и хранения.

В Николаевской областью целями ударов российской армии стали объекты в промышленной зоне в Березанском районе. В Сумах подполье зафиксировало серию взрывов в городской черте.