Операция Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины под Красноармейском провалилась спустя 20 минут. Свыше 20 военнослужащих были уничтожены до того, как они дошли до города.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

— Спецназ ГУР даже до города не дошел. Показательно высадились из двух вертолетов под прикрытием дымовых завес и РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «ВМ»), рассредоточились, но были оперативно обнаружены и уничтожены нашими штурмовиками на подступах к городу в течение 20 минут, не более того, — уточнил Кимаковский.

Он добавил, что в результате этой операции ГУР потеряло по меньшей мере 20 военнослужащих, еще одного взяли в плен, передает ТАСС.

8 декабря российские штурмовики вынудили украинских военнослужащих сбежать с поля боя во время штурма двухэтажного дома в селе Ровное в ДНР. Оставшиеся в живых украинские солдаты добровольно сдались в российский плен. Российские бойцы работали по позициям противника с помощью артиллерии и FPV-дронов.