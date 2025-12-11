В ДНР заявили, что операция ГУР в Красноармейске провалилась спустя 20 минут
Операция Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины под Красноармейском провалилась спустя 20 минут. Свыше 20 военнослужащих были уничтожены до того, как они дошли до города.
Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
— Спецназ ГУР даже до города не дошел. Показательно высадились из двух вертолетов под прикрытием дымовых завес и РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «ВМ»), рассредоточились, но были оперативно обнаружены и уничтожены нашими штурмовиками на подступах к городу в течение 20 минут, не более того, — уточнил Кимаковский.
Он добавил, что в результате этой операции ГУР потеряло по меньшей мере 20 военнослужащих, еще одного взяли в плен, передает ТАСС.
8 декабря российские штурмовики вынудили украинских военнослужащих сбежать с поля боя во время штурма двухэтажного дома в селе Ровное в ДНР. Оставшиеся в живых украинские солдаты добровольно сдались в российский плен. Российские бойцы работали по позициям противника с помощью артиллерии и FPV-дронов.