В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в районах Волчанска и Гуляйполя. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 11 декабря.

Удар «Солнцепека»

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» ликвидировали скопление живой силы ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Удары по скоплению ВСУ в пригородных районах Волчанска были нанесены ночью.

После выполнения задачи «Солнцепеки» быстро сменили позиции. Для защиты личного состава использовалась специальная термостойкая экипировка из негорючих материалов, подчеркнули в Минобороны.

Операция «БАРС-31»

Операторы дронов Добровольческого корпуса ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ и американскую бронемашину, сообщили в Минобороны России. Операция была проведено на славянско-краматорском направлении.

Расчеты FPV-дронов, выполняющие задачи в составе отряда «БАРС-31», обнаружили и уничтожили пункт связи и управления беспилотниками ВСУ. Также российские дроны подбили бронетранспортер International MaxxPro, в котором находились до 12 украинских солдат.

Все это значительно затруднило ротацию ВСУ и снизило активность украинских дронов, подчеркнули в Минобороны. В результате продвижение российских штурмовиков ускорилось.

Удар «Урагана»

Реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили скопление живой силы и бронетехники ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. Военные отметили, что, артиллеристы оперативно выполнили задачу, несмотря на ограниченную видимость из-за густого тумана.

Удар был нанесен с расстояния более чем в 25 километров. Все цели были поражены.

Операция в Гуляйполе

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе Запорожской области, сообщили в Минобороны. В одном из районов города операторы разведывательных дронов обнаружили пункты ВСУ.

Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам, которые нанесли серию ударов. В результате ВСУ были вынуждены покинуть укрепленный район.

Операция Су-34

Истребители-бомбардировщик Су-34 нанес удар по складу с боеприпасами и опорному пункту ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки «Восток».

Удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

Взятия поселка под Красным Лиманом

Военный корреспонденте Тимофей Ермаков заявил, что ВС РФ вытеснили украинских солдат из поселка Яровая под Красным Лиманом. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ермаков сообщил о выходе российских войск к Святогорску. По его мнению, скоро можно ожидать начала штурма этого города.

Ликвидация командира ВСУ

В районе поселка Подсреднее Харьковской области был ликвидирован командир батареи 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров. В сообщении отмечается, что беспилотник нанес удар по командному пункту артиллерийского дивизиона ВСУ.