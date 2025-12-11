Подоляка сообщил о взятии Северска под полный контроль ВС РФ

Российские войска полностью взяли под контроль Северск в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный блогер Юрий Подоляка.

По словам обозревателя, сейчас город находится «под нашим полным и безоговорочным контролем». Он добавил, что главная заслуга в этом у 123-ей гвардейской «луганской» бригады, хотя в освобождении Северска участвовали и другие части 3-й армии.

«Но это все не так и важно уже. А важно то, что Северск наш, а противник беспорядочно отступает на запад. И есть шанс на его плечах занять и еще кое-что», — добавил Подоляка.

По мнению военного блогера, в ближайшее время Минобороны РФ официально объявит об освобождении Северска.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что быстрому продвижению ВС РФ в Северске способствовала тактика «огневого вала» — массированные удары артиллерией и беспилотниками по позициям противника перед началом штурма. В результате передовые позиции ВСУ либо уничтожались, либо украинская пехота их покидала.