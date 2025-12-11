Европейские страны перевооружаются из-за провала политического курса по украинскому конфликту. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Мема подчеркнул, что Москва не планирует нападать на европейские страны.

«Это перевооружение континента направлено на то, чтобы оправдать провал политического курса Урсулы фон дер Ляйен по Украине. И чтобы оружейное лобби с этого обогатилось», — добавил политик.

Ранее Совет Евросоюза утвердил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP). Она рассчитана до 2027 года и предполагает инвестиции в оборону и совместные оборонные закупки в размере до 1,5 млрд евро.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС готовится к возможной войне с Россией, а лидеры стран поставили цель достичь полной готовности к 2030 году. Он отмечал, что задача Будапешта — «удержание Европы от войны».