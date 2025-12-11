В Финляндии нашли причину перевооружения Европы

Никита Бородкин

Европейские страны перевооружаются из-за провала политического курса по украинскому конфликту. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

© Global Look Press

Мема подчеркнул, что Москва не планирует нападать на европейские страны.

«Это перевооружение континента направлено на то, чтобы оправдать провал политического курса Урсулы фон дер Ляйен по Украине. И чтобы оружейное лобби с этого обогатилось», — добавил политик.

Ранее Совет Евросоюза утвердил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP). Она рассчитана до 2027 года и предполагает инвестиции в оборону и совместные оборонные закупки в размере до 1,5 млрд евро.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС готовится к возможной войне с Россией, а лидеры стран поставили цель достичь полной готовности к 2030 году. Он отмечал, что задача Будапешта — «удержание Европы от войны».