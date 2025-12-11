ВС России ликвидировали под Красноармейском боевиков РДК

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали в Донецкой народной республике (ДНР) группу бойцов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен).

Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Под Красноармейском (украинское название — Покровск) наши операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) уничтожили группу боевиков РДК», — сообщил Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, уничтоженные бойцы планировали контратаковать позиции российских военнослужащих. Он уточнил, что представители РДК пытались действовать скрытно, однако их выявили разведчики.

Ранее стало известно, что российские войска начали стремительно сужать окружение у Красноармейска. Отмечалось, что солдаты ВС России добивают гарнизон украинских войск в Димитрове (украинское название — Мирноград).