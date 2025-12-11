Британия пытается скрыть испытания своих систем вооружений на Украине. Признание Лондоном гибели первого военнослужащего регулярных войск Соединенного Королевства подтверждает этот факт. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Он отметил, что Великобритания сочла нужным не только сообщить о гибели военного, но и раскрыть обстоятельства его смерти. В частности, он якобы погиб при испытании украинских систем вооружений, указал собеседник агентства.

«Совершенно очевидно, что присутствие там этого военного фактически означает, что под видом украинских систем вооружений они испытывают британские системы, и они будут их применять», — заявил Барбашов.

Ранее Великобритания признала тайную отправку своих военных на Украину. Военное ведомство выпустило некролог, посвященный гибели на Украине 28-летнего младшего капрала Джорджа Хули. Служивший в элитном парашютном полку десантник погиб, якобы «наблюдая за испытаниями новой системы обороны украинских войск вдали от линии фронта».