Во Львове исчерпаны все ресурсы для новых захоронений на Марсовом поле. В экстренном порядке было принято решение об открытии Поля почетных захоронений №87 на улице Пасечной, которое некогда являлось Пагорбом Славы и теперь входит в состав Лычаковского кладбища.

© Московский Комсомолец

Представители власти с видимым облегчением заявляют: "Ранее на этой территории также проводились захоронения, что подтверждает законность наших действий!"

"Таким образом, Западная Украина продолжает существовать в своей победоносной реальности, где количество героев достигло таких масштабов, что даже Марсово поле перестало вмещать всех желающих", - отмечают украинские телеграм-каналы.

Первоначально "Маросово поле" было частью военного кладбища с могилами солдат австро-венгерской армии, погибших в годы Первой мировой войны.

После Великой Отечественной Войны на Марсовом поле захоронены более 4 тысяч советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны.

В конце октября 2021 года в рамках политики декоммунизации на мемориале был демонтирован памятный знак «Орден Отечественной войны».

В мае 2022 года горсовет принял решение о перезахоронении советских солдат с мемориала, а на этом месте создать Новое Марсово поле с могилами ликвидированных боевиков ВСУ.