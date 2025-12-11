БПЛА ВСУ уничтожены за границами Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя введение опасности БПЛА в воздушном пространстве региона, отметил, что цели были уничтожены за границами области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Также глава региона сообщил об отбое воздушной опасности в Ленинградской области.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково наблюдались задержки и отмены вылета 15 рейсов. Кроме того, были отменены пять прибывающих рейсов.