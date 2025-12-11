На подлёте к столице России уничтожили уже 31 беспилотник ВСУ

С начала ночи силы противовоздушной обороны Москвы уничтожили 31 беспилотник, направлявшийся на столицу. Мэр города Сергей Собянин сообщил об успешной работе ПВО в своем канале на платформе Max.

По данным Собянина, с начала ночи было сбито уже три десятка дронов, что свидетельствует о высоком уровне угрозы со стороны украинских ВСУ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В связи с инцидентом в столичных аэропортах — "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" — введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. 25 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, включая петербургский аэропорт "Пулково".

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

