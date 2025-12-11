Жители Великого Новгорода сообщили о взрывах

Жители Великого Новгорода сообщили, что слышали по меньшей мере шесть взрывов. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

По словам очевидцев, после звуков взрывов в одном из районов заметили пожар. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.