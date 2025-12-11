Серия взрывов произошла над Ярославлем, очевидцы сообщают о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в Telegram-канале Shot.

© Газета.Ru

"Очевидцы утверждают, что было слышно от шести до десяти глухих взрывов. Некоторые жители сообщают о "мерзком жужжании" в небе, предварительно, это звук двигателя беспилотника", - говорится в публикации.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Официальных данных о разрушениях и пострадавших нет. Также сообщалось о взрывах в Тульской области: в Туле и городе Алексине. Вечером 10 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о повреждении кровли жилого дома осколками беспилотника. 9 декабря беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Чебоксары.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа "Лютый", при этом один из них "целенаправленно летел" в жилой дом.