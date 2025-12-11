11 мирных жителей населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) жили в подвале на протяжении четырех суток в связи с непрекращающимися атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед эвакуацией солдатами ВС России. Об этом журналистам РИА Новости рассказала беженка из села Торское Лина Полякова.

© Lenta.ru

По ее словам, из подвала их вывели солдаты ВС РФ.

«При первой возможности услышали, что солдаты (ВС РФ – ред.) выводят. Вышли на первую улицу под дронами (ВСУ — ред.), все на свете», — сказала женщина. Кроме того, она отметила, что жители Торского из-за непрекращающихся атак украинских беспилотников оказались полностью загнаны в пределы подвала. Они были вынуждены там прятаться, даже без возможности справить нужду.

Министерство обороны России отрапортовало об освобождении Торского 15 мая.

Ранее беженец из Торского Сергей Клыпа сообщил, что ВСУ выгнали из дома его мать.