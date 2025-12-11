За ночь на подлете к Москве силами ПВО сбито уже десять БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале об уничтожении уже десяти беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу.

Глава города добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ранее были введены в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Также два самолёта, летевших в Москву, кружат над Владимирской областью из-за атаки украинских беспилотников на столицу.