Над Тулой и городом Алексином в Тульской области произошли взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает SHOT.

"Местные рассказали, что в общей сложности было слышно 5–7 взрывов. Сообщается о вспышках. Также был звук мотора в небе", - говорится в публикации. Официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.

Вечером 10 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о повреждении кровли жилого дома осколками беспилотника. 9 декабря беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили.

По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа "Лютый", при этом один из них "целенаправленно летел" в жилой дом.