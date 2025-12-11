Нижняя палата американского парламента поддержала проект военных расходов на следующий финансовый год. Сумма документа достигла $901 млрд — это максимальный показатель в истории. Голосование транслировал телеканал C-SPAN.

По данным Конгресса, законопроект поддержали 312 депутатов, против высказались 112. Теперь документ передадут в Сенат, а после утверждения — на подпись президенту Дональду Трампу.

Предложенная сумма на $8 млрд превышает запрос администрации, которая просила $892,6 млрд на нужды Пентагона и связанные с обороной программы. Изначально Палата представителей предлагала сумму, совпадающую с президентским запросом, тогда как Сенат выступил за увеличение бюджета до $925 млрд. В ходе обсуждений стороны согласовали компромисс в размере $901 млрд.

Проект включает выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Отдельным пунктом глава Пентагона обязан уведомлять Конгресс о каждом случае временной приостановки или прекращения передачи разведданных Киеву.

Для сравнения, военный бюджет США в 2025 финансовом году, завершившемся 30 сентября, составлял $884 млрд. Новый документ отражает дальнейший рост расходов на оборону и усиление контроля со стороны законодателей за международными программами.