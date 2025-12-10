Российские военные подняли флаг в Северске

Бойцы 6-й казачьей бригады подняли флаг в Северске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По данным военкоров, «город действительно почти зачищен, остается пара кварталов».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска взяли Северск под контроль на 99 процентов. Отмечается, что последним рубежом обороны украинских войск был частный сектор на окраине населенного пункта. При этом по состоянию на 10 декабря Минобороны России еще не подтвердило взятие города.