На Украине погиб британский десантник Хули

На Украине погиб британский десантник, младший капрал Джордж Хули.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает газета The Independent.

«Младший капрал Хули получил ранение в результате трагического несчастного случая вдали от линии фронта, наблюдая за испытаниями украинскими силами новой оборонительной системы», — сказал он.

Точный батальон, в котором проходил службу капрал Хули, не разглашается. Отмечается, что первый батальон парашютного полка находится под командованием сил специального назначения.

Ранее информацию о гибели военнослужащего подтвердило Министерство обороны Британии.