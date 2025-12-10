Западные осинтеры подтвердили геолокацию кадров с механизированной колонной ВС РФ - русские танки группировки "Центр" действительно пересекли весь Красноармейск на пути к его северо-западной окраине.

© Российская Газета

"Как видим, русские уже полноценно используют в городе тяжелую бронетехнику", - пишут украинские ресурсы.

Самое смешное, что это происходит на фоне заявлений Сырского об "удержании Покровска", отметили "Военкоры Русской весны".

Изгнание ВСУ из Красноармейска стало важнейшим этапом освобождения всего Донбасса, подчеркнул начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

В США заявили о переломе в переговорах после одного события

В боях за город ВС РФ применили способы и приемы, неизвестные противнику, действовали решительно, мужественно и отважно, обеспечив освобождение Красноармейска, отметил Герасимов.