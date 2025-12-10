Соединенному Королевству пришлось признать тайную отправку их десантников на Украину, что вскрылось после смерти британского военного. Об этом сообщает агентство Press Association (PA).

Погибший 28-летний десантник Джордж Хули проходил службу в войсках Королевства с 2015 года. За это время он побывал в Афганистане, Африке и Восточной Европе. В январе военнослужащий должен был пойти на повышение.

Между тем, британские власти не стали раскрывать, в каком конкретно батальоне числился Хули. По данным PA, первый батальон парашютного полка приписан к силам специального назначения, в то время как два других — непосредственно к армии.

Как пишет газета The Guardian, всего на Украине находятся более 100 британских солдат. По данным издания, власти страны решили скрыть этот факт для того, чтобы он он не использовался Россией в «пропагандистских целях».

В США заявили о переломе в переговорах после одного события

Ранее сообщалось, что на Украине погиб десантник из Великобритании, младший капрал Джордж Хули. Он получил ранение в результате несчастного случая на полигоне. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Британии и премьер-министр Кир Стармер.