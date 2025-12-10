Предсказано место новой линии фронта между Россией и НАТО

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Стив Хоррелл заявил, что Третья мировая война может начаться на территории Арктики. Об этом сообщает издание Express.

По словам Хорелла, Арктика представляет из себя потенциально опасное место, которое может стать театром боевых действий для следующего крупного конфликта между НАТО и Россией. Хоррелл считает, что одним из аспектов «нового российского империализма» стало повсеместное противостояние НАТО — это может стать причиной нового конфликта из-за Арктики.

«Одним из аспектов этого нового российского империализма является противостояние евроатлантическим странам повсюду. Нам действительно необходимо обратить внимание на нежелание западных лидеров признать, что мы находимся в конфликте с Россией, когда Россия заявляет о конфликте с нами», — заявил он.

Эксперт добавил, что сейчас страны НАТО ускоряют инвестиции в постройку инфраструктуры в Арктике, но не в качестве подготовки к конфликту, а с целью укрепления устойчивости. При этом он добавляет, что общая стратегия альянса в регионе является «осторожной».