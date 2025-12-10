СМИ: Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море

В Черном море украинские морские дроны Sea Baby нанесли удары по якобы танкеру российского «теневого флота» под названием Dashan. Об этом в среду, 10 декабря, сообщило местное издание «Страна».

По данным журналистов, судно шло в порт Новороссийск под флагом Коморских островов в исключительной экономической зоне Украины.

— Это была совместная операция 13-го главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео видны мощные взрывы в районе кормы. По предварительной информации, судно выведено из строя, — передает «Газета.Ru».

28 ноября в Черном море на расстоянии 28 миль от побережья Турции танкер Kairos, который шел в Новороссийск, загорелся из-за «внешнего воздействия». Власти провинции Коджаэли подтвердили факт пожара на судне. 1 декабря украинские войска подтвердили, что были инициаторами атак морских беспилотников на два танкера вблизи побережья Турции.

Очередной российский танкер атакован в Черном море

2 декабря хакерская группа «Берегини» сообщила, что боевики из 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения украинских военно-морских сил наносили удары по танкерам в Черном море.