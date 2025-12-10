Названа причина запрета на публикацию данных о дезертирстве в ВСУ

Прокуратура Украины перестала публиковать данные о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве в ВС республики в целях защиты нацбезопасности. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора страны.

В ведомстве напомнили, что военные уголовные правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом.

Соответствующие данные, пояснили в офисе, были изъяты из публичного доступа в целях «защиты национальной безопасности, недопущения использования таких данных против Украины, сохранения стабильности и доверия к силам обороны в условиях конфликта».

Напомним, что в 2022-2025 годах, вплоть до введения запрета, сведения о случаях СОЧ публиковались регулярно. Так, за первые десять месяцев 2025 года было открыто 161 461 производство по СОЧ — в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По официальным данным, в общей сложности было зарегистрировано порядка 300 тыс. случаев СОЧ, по неофициальным оценкам реальное число дезертиров достигло 400 тыс. и к концу года может приблизиться к 500 тыс.