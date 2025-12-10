Эксперт рассказал, чем Москва может ответить Лондону на блокаду Калининграда

Бывший советник экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона по нацбезопасности Марк Седвилл фактически призвал к блокаде Калининграда. В колонке для The Independent он напомнил, что Калининград зависит от сухопутного и морского снабжения, которое НАТО может взять под контроль. Он порекомендовал Альянсу оказывать «систематическое давление» на Калининград и другие «уязвимые места» России, напомнив слова Сунь-цзы: «Высшее искусство войны — сломить волю врага, не вступая в сражение».

Угрозы британца специально для «МК» прокомментировал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

- В Европе сегодня есть два государства, чьи амбиции не соответствуют их реальному потенциалу. Это Франция, где Макрон пытается изображать нового Шарля де Голля, и Британия, которая до сих пор воображает, что она является «владычицей морей». Все их действия проистекают из этих амбиций. Но при этом они наносят ущерб национальным интересам этих стран. Руководство Британии создает проблемы своему собственному государству. Британия имеет крайне ограниченный потенциал в ядерной сфере. В реальности у нее всего 4 атомные подводные лодки, на которых стоят американские ракеты, вооруженные британскими боеголовками. Это грубейшее нарушение международного права. Но это все, что у них есть. У них нет других носителей ядерного оружия. При этом они хотят этими четырьмя лодками защищать всю Европу. Посмотрите, какова численность британской армии. Она практически отсутствует. Я уж не говорю о ее боеготовности. Просто смешно, что они собираются такой армией проводить какие-то сухопутные операции. В Британии огромные социально-экономические проблемы, растет количество мигрантов, они уже становятся мэрами крупных городов и поднимаются до уровня премьер-министра. На фоне всех этих проблем британская элита ради того, чтобы удержаться у власти, пытается направить свой народ против внешнего врага.

- Но они же сами воевать не собираются. Они удобно устроились: воюют и умирают украинцы, а британские солдаты не погибают.

- Разве в Черном море мы воюем с Украиной? Мы там воюем с Великобританией, которая любой ценой пытается удержать под своим контролем юг Украины. Формально они не воюют, но кто реально запускает безэкипажные катера, кто ими управляет?

- Но она действует не сама. Теперь ее «шпага на континенте» - Украина. Потери есть у РФ и Украины, у них потерь нет. Что мешает им продолжать в том же духе?

- Их неуязвимость только кажущаяся. На самом деле они очень уязвимы. Владимир Путин уже предупредил, что если повторятся удары по танкерам, то ответные удары будут наноситься по тем кораблям, которые помогают Украине. А какое государство в этом помогает Украине? Британия. А где могут наноситься эти удары? Где угодно. И тоже чужими руками. Если Британия полагает, что только она умеет воевать чужими руками, то она очень сильно заблуждается. Есть множество государств, которые горят желанием Британии отомстить за все то, что она сделала раньше. Например, Иран, у которого есть большое желание отомстить Британии. Хуситы, которые уже повредили один из боевых кораблей Британии. Может понести потери и торговый флот Британии. Британцы пребывают в некой иллюзии своей неуязвимости. А это абсолютно не соответствует действительности. Например. Когда Британия вела себя исключительно нагло на территории Сирии и британцы принимали решения о том, что они готовы сбивать российских пилотов, РФ пришлось уничтожить один из их объектов в Сирии вместе с британским персоналом. Британия все время забывает о правиле бумеранга. Но ей об этом напоминают, и она уже получала «ответку» за свои действия. Она и сейчас может получить ответку. Если мы начнем серьезно отвечать Британии, она пострадает намного больше, потому что она намного больше зависит от гражданского флота, чем мы. А флот у нее находится в разных частях земного шара, и этот флот уязвим. С ним могут начать происходить какие-то непонятные вещи. Их суда вдруг начнут тонуть. У РФ есть масса возможностей ответить на провокации Британии. Вместе с ней пострадает и ЕС. Сейчас они пытаются превратить Балтийское море в такое же небезопасное, как Черное. От этого пострадает в первую очередь ЕС. По дну Балтийского моря проходит большое количество кабелей, трубопроводов. По нему происходит перемещение гражданских судов. Британия провоцирует там ситуацию и считает, что это ее не касается, нанося ущерб европейским государствам. Но если она хочет войны, она ее получит, и последствия будут очень серьезные. Конечно, никто не собирается наносить по ней ядерный удар. У РФ есть масса других возможностей. Мы сейчас вынуждены проводить танкеры через Ла-Манш в сопровождении боевых фрегатов. Мы же не можем это бесконечно терпеть?

- Если они реально заблокируют Калининград, чем мы ответим?

- Реально заблокировать Калининград они не могут. У нас есть балтийский флот, который сможет сопровождать корабли. Например, у Литвы было желание заблокировать транспортные коммуникации. Это приведет к тому, что в случае конфликта нам придется устанавливать контроль над Сувалкским коридором. РФ готова абсолютно к любым действиям, к любому уровню конфронтации. Пока она проявляет сдержанность. Но не надо думать, что ее терпение бесконечно. Пусть британцы вспомнят как минимум о двух ударах по базам в Сирии: одна база была британская, вторая на северо-западе – совместная. В обоих случаях британцы понесли потери убитыми. И пусть они зарубят себе на носу, что никто Одессу Лондону отдавать не собирается. А то они уже решили, что Одесса им достанется после окончания СВО. Отсюда и все их действия. Они хотят оккупировать весь юг Украины и сейчас уже это имеет место, в частности, в Одессе. И при этом обвиняют нас в агрессии, хотя на самом деле самым большим агрессором и провокатором в истории всегда была Британия.