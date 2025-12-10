Зампредседателя Совбеза Росси озвучил на совещании количество военнослужащих, прибывших в воинские части, а также в добровольческие подразделения.

"В воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих", - говорит Медведев в видеофрагменте совещения по доукомплектованию Вооруженных сил РФ, который опубликован в его мессенджере Max.

Кроме этого Медведев раскрыл данные о том, что более 34 тысяч человек были зачислены в добровольческие подразделения.

