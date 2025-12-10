Генерал раскрыл истинную цель запуска дрона днем на Москву

Попытка удара украинского беспилотника по Москве, пресеченная сегодня днем силами ПВО, является не просто военной акцией, а циничным политическим ходом, направленным на разрушение хрупкого переговорного процесса. Об этом заявил в интервью порталу News.ru, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По мнению эксперта, истинная задача таких атак — вынудить Кремль жестко отреагировать и отказаться от диалога.

Липовой отметил, что подобная тактика стала системной: как только на горизонте появляются реальные перспективы перемирия, украинская сторона активизирует удары по гражданским объектам в глубоком тылу России.

"И каждый раз, как только об этом заходит речь, Киев усиливает свою террористическую деятельность только с одной целью, чтобы Россия отказалась вести переговоры", - отметил Липовой, добавив, что тогда Украина предстанет перед мировой общественностью жертвой, с которой именно Москва не хочет садиться за стол.

Напомним, что сегодня после 14 часов мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об очередной атаке на столицу. Силами ПВО Минобороны был сбит беспилотник, летевший в сторону города. На месте падения обломков были направлены специалисты экстренных служб.