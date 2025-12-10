«Тактические успехи»: бойцы ВС РФ зачистили от ВСУ Веролюбовку

Российские бойцы практически закончили зачистку села Веролюбовка на константиновском направлении. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что у ВС РФ есть «тактические успехи» южнее Константиновки, однако основные бои идут севернее, в районе Веролюбовки.

«По тем данным, которые есть у меня, наши подразделения в целом уже этот населенный пункт от противника зачистили», — заявил Подоляка.

По информации блогера, организованное сопротивление ВСУ в Веролюбовке сломлено. Он не исключает, что в ближайшие дни Минобороны официально объявит об освобождении населенного пункта. Сам «клин», который российские подразделения «вбили» севернее от Константиновки, приобретает «устойчивый вид».

На прошлой неделе Подоляка заявил о крупном прорыве на константиновском направлении. Блогер рассказал, что подразделения группировки «Юг» пробили оборону ВСУ в районе Майского и зашли в тыл константиновской группировке противника.