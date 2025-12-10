Силы ПВО сбили 21 дрон ВСУ над Россией за три часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени. Они уточнили, что 16 беспилотников уничтожили над Брянской областью, четыре — над Калужской, а еще один — над Московской.

— Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.

9 декабря оборонное ведомство отчиталось, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов ВСУ. При этом 21 украинский беспилотник сбили над Брянской областью, а семь — над Московским регионом.