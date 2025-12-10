ВСУ вынуждены «разбрасываться резервами» в Гуляйполе

Украинской армии приходится «разбрасываться резервами» на территории взятого ВС РФ под огневой контроль Гуляйполя. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам блогера, российские подразделения не бросаются на штурм города бездумно, а пока вынуждают противника «истекать кровью». По его оценке, блокада города «довольно плотная» — операторы БПЛА держат территорию под контролем, а по позициям «нон-стопом» работает авиация. В результате ротация ВСУ возможна лишь под огнем и с потерями.

Подоляка добавил, что ВС РФ еще не начинали серьезного штурма в части Гуляйполя, которое находится южнее реки Гайчур. При этом Подоляка считает, что полномасштабные штурмовые действия «уже не за горами».

Ранее Минобороны РФ заявило о взятии российской артиллерией и беспилотниками всей территории Гуляйполя под огневой контроль. Кроме того, контролируются окрестности города и подъездные пути.