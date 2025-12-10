НАТО не разрабатывало планы на случай выхода Соединенных Штатов, несмотря на ключевую роль Вашингтона в альянсе, сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов из военного блока.

По словам источников издания, обсуждение такого сценария сочли бы противоречащим самой миссии НАТО, так как роль США считается основополагающей, передает РИА «Новости».

Один из дипломатов уточнил: «Внутри альянса нет планов действий на случай, если НАТО останется без США. Это расценивается как сигнал к пробуждению для Европы, а не к готовности альянса обходиться без американского участия».

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отметила для издания, что европейские страны обеспечивают до 60% материально-технической базы НАТО, но США продолжают поставлять ключевые ресурсы в областях разведки, транспортировки и дальних ударов. По ее словам, «европейцам будет очень трудно восполнить некоторые из этих пробелов в возможностях, особенно в течение года или двух».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский конгрессмен Томас Масси зарегистрировал законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Вашингтон обозначил абсолютно новый подход в отношении НАТО в своей новой доктрине национальной безопасности.