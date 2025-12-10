В Германии заявили об обрушении помощи Украине

Военная помощь Украине значительно сократилась во второй половине года, а европейские союзники не смогли компенсировать недостаток поддержки со стороны США. Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики.

Согласно исследованию, международная помощь Украине обрушивается, а 2025 год может стать годом с наименьшим объемом новой помощи Украине с начала конфликта. По данным института, к октябрю Украина получила военную помощь в размере 32,5 миллиарда евро. Для достижения уровня помощи, полученной в период с 2022 по 2024 год, к концу года потребуется дополнительно 9,1 миллиарда евро.

Для этого, как пояснил институт, ежемесячный объем выделяемых средств должен быть вдвое выше чем в последние месяцы.