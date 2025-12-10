«Огненный шар»: армия РФ применила супероружие в Гуляйполе

Термобарические боеприпасы, которые ВС РФ использовали для удара по украинским позициям в Гуляйполе Запорожской области, могли разрушить подземные укрытия и склады ВСУ. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее в Сети распространились кадры уничтожения позиций ВСУ на территории Гуляйполя. Военные каналы сообщили, что ВС РФ использовали термобарические боеприпасы.

Как объяснил Кнутов, внутри таких снарядов содержится аэрозоль, который при соединении с воздухом образует взрывоопасную смесь.

«Аэрозоль взрывается как огненный шар, при этом до момента взрыва он может затекать в какие-то щели, например, оборудованный подземный пункт управления или любое подземное укрытие, склад. И там после этого происходит объемный взрыв», — заявил эксперт.

Он добавил, что образуемое высокое давление приводит к травмам, несовместимым с жизнью. При этим для уничтожения заглубленных укрытий аэрозоль должен попасть в помещение через систему вентиляции.