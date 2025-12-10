Тактика «огневого вала» способствовала успешному продвижению российских подразделений в ходе освобождения Северска в ДНР. Об этом заявил Telegram-канал «Военная хроника».

Речь идет о нанесении массированных ударов артиллерией и беспилотниками по позициям противника перед началом штурма. В результате передовые позиции ВСУ либо уничтожались, либо украинская пехота их покидала.

«Когда ВСУ попытались контратаковать, РФ начали активно ставить "огневую завесу"», — добавил канал.

Использование этих тактик позволило быстро зачистить основные оборонительные узлы ВСУ. Вернуться на них обратно у противника уже не получилось.

Стало известно о начале политического устранения Зеленского

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что подразделения ВС РФ заняли 99% процентов Северска. Последним рубежом обороны украинской армии был частный сектор на окраине населенного пункта, но ВСУ продержались там меньше недели.