WP: сделка по Украине может подразумевать наличие у Киева вспомогательных сил

План США по урегулированию вооружённого конфликта на Украине может подразумевать наличие у Киева дополнительных сил сверх ВСУ.

Такую информацию приводит американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в США и на Украине, по словам которых Киев не соглашается на введение ограничений численности ВСУ на уровне Конституции.

«Независимо от номинальной численности армии, чиновники говорят, что могут быть дополнения, такие как Национальная гвардия или другие силы поддержки», — отмечается в публикации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что план США по Украине включает пункт об обеспечении прав нацменьшинств.