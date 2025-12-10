Армия России завершает зачистку еще одной территории

Российские военные практически зачистили поселок Степногорск в Запорожской области, группировка противника там «доживает последние дни». Такие данные привел в своем обзоре в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«По той информации, которая приходит с мест, очень похоже, что группировка противника в Степногорске доживает последние дни, если вообще остался там еще противник», - сказал он.

По словам военного блогера, этот поселок имеет ключевое значение и его переход под контроль российских войск поможет организовать наступление в тыл Ореховской группировки Вооруженных сил Украины.

«Также это резко упростит ситуацию в районе Приморского и позволит, я надеюсь, в ближайшее время занять этот населенный пункт», - подчеркнул Юрий Подоляка.

По данным СМИ, ВС РФ также продолжают «ломать оборону» в районе Гуляйполя, систематически уничтожая живую силу и автомобильную технику противника. Российские подразделения наращивают давление, и, двигаясь малыми штурмовыми группами, расширяют зону контроля в восточной части города.