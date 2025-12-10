«Руки России» в зоне проведения специальной военной операции стали «длиннее» из-за возможностей зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» обнаруживать воздушные угрозы на дальнем расстоянии, заявил в интервью газете «Красная Звезда» офицер Вооруженных сил РФ, капитан Сергей Капралов.

© Московский Комсомолец

«Бук-М3», находящийся сегодня на боевом дежурстве, был получен всего год назад, поделился подробностями собеседник издания.

По информации российского офицера, в сравнении с прошлыми системами, у него увеличилась дальность обнаружения и уничтожения объектов врага.

«Наша рука стала длиннее», — резюмировал Капралов.

Он указал на то, что зенитный ракетный комплекс успешно работает по американским бомбам JDAM, баллистическим ракетам ATACMS и снарядам, выпущенным из реактивных систем залпового огня HIMARS.