Польша передаст Украине списанные МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии

Польша готова передать Киеву списанные истребители МиГ-29, но сделает это в обмен на украинские ракетные технологии и технологии производства беспилотников.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"В связи с ограниченным сроком службы самолеты МиГ-29 больше не будут находиться на вооружении ВВС Польши. Мы ведем переговоры с украинской стороной о передаче МиГ-29", - сказал глава польского оборонного ведомства.

Однако, по его словам, эта солидарность должна быть взаимной. В обмен на списанные истребители Варшава хочет получить украинские беспилотные технологии.

В генеральном штабе польских вооруженных сил отметили, что одновременно с передачей истребителей сторонами ведутся переговоры о предоставлении Польше "выбранных ракетных технологий и технологии создания дронов". Об этом говорится в публикации польского генштаба в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в РФ).

По состоянию на 2024 года на вооружении польских ВВС стояли 11 МиГ-29А и три МиГ-29УБ.

В генштабе подчеркнули, что МиГ-29 в Польше уже выработали свой ресурс, а их модернизация в дальнейшем признана бесперспективной. Вместо них ВВС республики будут использовать американские самолеты F-16 и корейские FA-50.