Десятки вражеских БПЛА уничтожены над регионами России

За шесть часов в четверг средства ПВО уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами, сообщают в пресс-службе Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8 часов до 14 часов дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа над пятью регионами России.

Так, 13 БПЛА было уничтожено в небе над Брянской областью, 10 – над территорией Московского региона. Еще четыре вражеских беспилотника были сбиты над Калужской областью, три – над Тульской, два – над Курской областью.