«Сопротивление сломлено»: ВСУ бросают свои позиции под Купянском

Подразделения Вооруженных сил Украины под давлением российских войск оставляют позиции в селе Петропавловка под Купянском. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным сведениям, в Петропавловке под Купянском сломлено сопротивление нацистов, которые отступают в лесомассив южнее Кучеровки», - написал он.

Ранее стало известно, что российский барражирующий боеприпас «Куб» ликвидировал группу пехоты Вооруженных сил Украины под Купянском, которая была обнаружена при помощи воздушной разведки. Минобороны России уточнило, что украинские военные вели огонь по российским подразделениям.

При этом в военном ведомстве РФ отметили, что российские подразделения освободили Кучеровку в Харьковской области, а также полностью зачистили поселок Ровное в ДНР. Кучеровка расположена всего в двух километрах от Купянска по трассе на Сватово.