Истребитель ВМС США убежал от своей ракеты

ВМС США опубликовали расследования прошлогоднего ЧП, когда американский крейсер Gettysburg обстрелял два истребителя F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry S. Truman, приняв их за выпущенную хуситами крылатую ракету.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 22 декабря 2024 в Красном море. Самолеты подверглись обстрелу зенитными ракетами с интервалом менее минуты. Первый Super Hornet был сбит, его экипаж катапультировался и был спасен.

Второму истребителю удалось убежать от ракеты.

Экипаж F/A-18 готовился к посадке на авианосец, когда увидел подрыв боевой части ракеты, поразившей первый самолет. Затем летчики увидели пуск второй ракеты с крейсера - уже по ним.

Экипаж тоже подумал о катапультировании, но летчик включил форсаж и смог увернуться от удара. Твердотопливный двигатель зенитной ракеты отработал положенное время и снаряд прошел в 30 метрах за кормой самолета. После этого Super Hornet благополучно приземлился на авианосец.

Причиной инцидента признана цепочка событий: недостаточная подготовка операторов боевой управляющей системы крейсера Gettysburg, отсутствие отработки взаимодействия между кораблями АУГ, отказ оборудования самолета ДРЛО E-2D Hawkeye и сбой в систем обмена данными Link 16, пишет "Военный осведомитель".