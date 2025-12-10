ВМС Таиланда заявили о начале операции у границы с Камбоджей

Тайские войска начали масштабную операцию из-за обострения конфликта на границе с Камбоджей.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщил штаб Пограничных сил обороны в провинции Трат.

— Десятого декабря ВМС Таиланда взяли на себя расширенные полномочия по осуществлению операций в своем секторе в связи с эскалацией боевых столкновений с Камбоджей, — передает сообщение РИА Новости.

Уточняется, что операция получила название Trat Prap Porapak («Трат подавляет врага»). Все войска находятся в боевой готовности.

На границе Таиланда и Камбоджи возобновились боевые столкновения. По информации журналистов, Камбоджа атаковала тайскую военную базу Анупонг. Что известно о происходящем — в материале «Вечерней Москвы».

Также появилась информация, что Таиланд сбросил бомбы на центр города Самраонг в Камбодже при помощи истребителей F-16. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, при этом Таиланд провел авиаудары.

Позже посольство России в Камбодже призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности из-за обострения пограничной ситуации между Камбоджей и Таиландом. Уточняется, что особенно нежелательно посещать провинции Бонтей-Миенчей, Оддар-Миенчей и Прэахвихеар.