Военные ВС РФ поделились деталями взятия села Остаповское

Российские военные рассказали о деталях взятия села Остаповское в Днепропетровской области. Как пишут «Известия», одна из групп ВС РФ зашла в село с неожиданного направления.

Девятого декабря в Минобороны России сообщили, что Остаповское перешло под контроль ВС РФ. Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что теперь российские войска контролируют значимый узел обороны ВСУ.

В Минобороны рассказали, что штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ прорвали оборону ВСУ и заняли более пяти квадратных километров территории. Украинские войска потеряли значительное количество живой силы и техники.

Штурмовик с позывным «Шум» рассказал, что продвижение осложняли минные заграждения. Также ВСУ пытались атаковать российские силы дронами.

«На подходе обнаружили пулеметную точку. <...> Обошли дом, закидали гранатами, зачистили. Закрепились и пошли дальше, дом за домом, пока не прошли почти все село», - рассказал военный.

Командир отделения с позывным «Стаф» отметил, что его группа вошла в село с неожиданного направления. По его словам, ВСУ ожидали атаки с другой стороны. Это позволило застать врасплох украинских солдат и вывести из строя опорный пункт ВСУ, где находились средства связи и беспилотники.