В ДНР, Харьковской и Запорожской областях идут наиболее ожесточенные и катастрофичные для противника бои. Как сообщает «Царьград», ворота в Краматорск пали, а Сумы начинают «покидать» Украину.

Падение ворот

Российские войска ускорили свое наступление, параллельно усилив давление по украинскому тылу. Об этом свидетельствует и рост «двухсотых». По информации полковника Аслана Нахушева, ВСУ теряют в сутки в среднем 800-850 солдат, из которых больше половины — пропавшими без вести или убитыми. Таким образом, сейчас соотношение погибших и раненым 1 к 1, тогда как первые три года спецоперации было 1 к 3.

«В абсолютных цифрах количество погибших с декабря 2024 года не меняется – 400–425 человек в сутки», — добавил он.

На донецком фронте продолжаются крайне ожесточенные бои. Противник заявил, что замурованные в южной части димитровского «котла» боевики успешно эвакуировались. Тем временем мониторинговые ресурсы публикуют кадры уничтожения боевиков ВСУ с дронов, которые пытались покинуть опасную зону.

Позднее в ходе рабочей поездки в один из штабов группировки войск «Центр» начальник Генштаба России генерал Валерий Герасимов заявил об освобождении южной части Димитрова — около 30% всех зданий в городе. Военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что ВС РФ пошли на штурм после «обработки» позиций противника бомбами.

«Бреши в его обороне были пробиты серьезные, что и позволило нам к вчерашнему вечеру полностью зачистить от подразделений ВСУ южную и центральную части города. Из полей юго-западнее он ушел сам, чтобы избежать отсечения своих позиций от основных сил», — заявил Подоляка.

ВС РФ тем временем почти полностью заняли поселок Светлое и пытаются выйти к шахте «Центральная» с запада. Другие части с юга наносят рассекающий удар в том же направлении. Фактически, «Центральная» — последняя цитадель, в которой ВСУ удается держаться.

На западе от Димитрова ВС РФ продолжают наступать через Гришино. На востоке — очищена серая зона к северу от Красноармейска. Также возобновились попытки проникновения на второй комплекс свинофермы в западном направлении вдоль дороги.

Появились подробности боев с ВСУ в российском приграничье

Ресурсы противника признают потерю юга Димитрова и Северска. По запоздалым данным проукраинских ресурсов, 95% последнего находятся в серой зоне — устойчивый контроль имеется лишь на небольшом участке западной окраины города.

Как резюмировал военкор Руслан Татаринов, вместе с потерей Северска ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию пали.

Поход на Запорожье

На запорожском направлении штурмовики взяли под контроль населенный пункт Остаповское. Успех обеспечили умелые действия, сочетающие скрытность и стремительность. Освобождено свыше 5 квадратных километров территории, контролируется значимый узел обороны противника.

Следующий шаг — освобождение Андреевки к северу от Остаповского. В настоящее время гарнизон Андреевки изолирован благодаря уничтожению моста через реку Гайчур.

Также ВС РФ продолжают ломать оборону противника в районе Гуляйполя, систематически уничтожая живую силу и автомобильную технику. Там российские подразделения наращивают давление, расширяют зону контроля в восточной части города. Продвижение ведется малыми штурмовыми группами, которые заходят в межквартальные разрывы и закрепляются на господствующих точках.

ВСУ усиливают оборону за Гайчуром и на городских подступах, но из-за темпа российского наступления противник действует хаотично, вводя подразделения под огневым давлением.

«Ключевым событием стало форсирование русскими штурмами реки Гайчур в пределах городской черты. Штурмовые подразделения закрепились в юго-западной части Гуляйполя, что резко меняет конфигурацию обороны: теперь украинские позиции оказываются под угрозой охвата, а удержание центральных кварталов становится всё более проблематичным», — пишет канал «Партизаны Украины».

По информации автора канала Condottiero, полностью зачищен Степногорск. Обстановка вокруг него стабилизирована.

Изоляция севера

Появились сообщения об ударе по дамбе Печенежского водохранилища на Украине. Через нее проходила одна из дорог от Харькова на Волчанск, Великий Бурлук и Купянск. Вероятно, это новый этап изоляции района боевых действий. Разрушения — грандиозные.

«Поражение сразу двух переправ уже сказалось на движении в Харьковщине. Объезд теперь организован по дороге через Чугуев и Базалиевку, где также установлена временная переправа. Именно так в ближайшие дни будет обеспечиваться снабжение на направлении Великого Бурлука. Мост в Бажалиевке вчера тоже кончился», — пишет канал «Архангел спецназа».

Также ВС РФ ударили по мосту в Старом Салтове — его разрушение затрудняет логистику украинской армии в Харьковской области. Движение перекрыто на двух дорогах территориального значения: Т-21-11 и Т-21-04.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили атаки после освобождения Волчанска, а успехи в Татарском лесу позволили завязать бои за Прилипку, освободить почти весь Лиман и нарастить удары по логистике противника на южных подступах.

«Освобождение Харьковской области продолжается. Вернувшимся в Россию населенным пунктом на этот раз стала Кучеровка. Это все снова к тому, что некоторые пишут чуть ли не о глобальном каком-то контрнаступлении ВСУ под Купянском», — заявил автор канала «Без ретуши».

Кроме того, хорошие новости приходят с сумского фронта — по информации канала, позиции ВС РФ вокруг Андреевки и Кондратовки полностью стабилизированы, сковывают противника и позволяют ежедневно достигать локальных успехов.

Появились подробности боев с ВСУ в российском приграничье

«Осталось просто дождаться того дня, когда фронт снова, как и в начале лета, будет резко отодвинут. Сначала к Писаревке, потом уже и к Сумам. Тактика на истощение продолжает показывать отличный результат даже с ограниченным количеством войск, что у нас там задействовано», — замечает «Без ретуши».

Боец отмечает, что харьковское направление от сумского отличается повышенной концентрацией сил противника. По всей видимости, отдать Харьков для Киева будет куда болезненнее, чем Сумы.