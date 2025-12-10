«Неприятно и горько»: Москалькова осадила критиков Алаудинова

Омбудсмен обратила внимание на негативные высказывания в интернете о военачальнике

© Московский Комсомолец

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась о критике, которой подвергся командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. По ее словам, в интернете распространяются негативные высказывания о деятельности военачальника.

Москалькова сообщила, что генерал-лейтенант Алаудинов столкнулся с волной критики со стороны общественности и военных блогеров. При этом причины негативных высказываний омбудсмен не раскрыла.

"Негативные высказывания (…) буквально бьют в спину настоящему патриоту и Защитнику Отечества. Незаслуженно и несправедливо", — заявила Татьяна Москалькова.

Правозащитница подчеркнула, что обвинения в адрес Алаудинова несправедливы, учитывая его заслуги в рамках специальной военной операции на Украине. В частности, под его командованием проводилась операция "Поток" в районе Суджи в Курской области и другие операции.