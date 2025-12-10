В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил под Купянском и в Сумской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 10 декабря.

Удар «Куба»

Российский барражирующий боеприпас «Куб» ликвидировал группу пехоты ВСУ под Купянском, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка обнаружила скопление сил ВСУ, которые вели огонь по российским подразделениям.

Полученные координаты были переданы операторам беспилотников. «Куб», оснащенный осколочно-фугасной боевой частью, поразил цель.

Удар Т-80

Танк Т-80БВМ уничтожил опорный пункт и ликвидировал силы ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Цели были выявлены воздушной разведкой. Наведение огня корректировал беспилотник, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Сумской области

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили украинские минометы в Сумской области, сообщили в Минобороны. Российские военные обнаружили в лесу замаскированные огневые позиции минометной батареи ВСУ. Для их уничтожения были задействованы FPV-дроны с оптоволоконным управлением.

Все цели были поражены. Это позволило ВС РФ расширить буферную зону безопасности, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Харьковской области

Российские гаубицы Д-30 уничтожили замаскированные укрепленные позиции, расчеты дронов и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в Харьковской области.

Удар Ка-52М

Боевой вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ, заявили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки «Центр»

Ка-52М нанес удар по целям авиационными ракетами. После атаки экипаж выполнил противоракетный манёвр, применил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Отступление ВСУ

«Аргументы и факты» сообщили со ссылкой на военных блогеров, что ВСУ покинули позиции на западе Северска. В сообщении отмечается, что украинские силы отходят полями в село Резниковка.

Гуляйполе под полным огневым контролем

В Минобороны РФ заявили, что запорожский город Гуляйполе, ведущие в него дороги и прилегающие территории находятся под полным огневым контролем артиллерии и дронов ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Лишились «глаз и клыков»: положение ВСУ в Константиновке стремительно ухудшается

Военные подчеркнули, что полный огневой контроль исключает перемещение и смену позиций ВСУ в городской застройке, а также подвоз резервов и боеприпасов украинским силам.