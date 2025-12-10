Новости СВО сегодня: удар «Куба» и Гуляйполе под огневым контролем
В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил под Купянском и в Сумской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 10 декабря.
Удар «Куба»
Российский барражирующий боеприпас «Куб» ликвидировал группу пехоты ВСУ под Купянском, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка обнаружила скопление сил ВСУ, которые вели огонь по российским подразделениям.
Полученные координаты были переданы операторам беспилотников. «Куб», оснащенный осколочно-фугасной боевой частью, поразил цель.
Удар Т-80
Танк Т-80БВМ уничтожил опорный пункт и ликвидировал силы ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Цели были выявлены воздушной разведкой. Наведение огня корректировал беспилотник, подчеркнули в Минобороны.
Операция в Сумской области
Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили украинские минометы в Сумской области, сообщили в Минобороны. Российские военные обнаружили в лесу замаскированные огневые позиции минометной батареи ВСУ. Для их уничтожения были задействованы FPV-дроны с оптоволоконным управлением.
Все цели были поражены. Это позволило ВС РФ расширить буферную зону безопасности, подчеркнули в Минобороны.
Операция в Харьковской области
Российские гаубицы Д-30 уничтожили замаскированные укрепленные позиции, расчеты дронов и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в Харьковской области.
Удар Ка-52М
Боевой вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ, заявили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки «Центр»
Ка-52М нанес удар по целям авиационными ракетами. После атаки экипаж выполнил противоракетный манёвр, применил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
Отступление ВСУ
«Аргументы и факты» сообщили со ссылкой на военных блогеров, что ВСУ покинули позиции на западе Северска. В сообщении отмечается, что украинские силы отходят полями в село Резниковка.
Гуляйполе под полным огневым контролем
В Минобороны РФ заявили, что запорожский город Гуляйполе, ведущие в него дороги и прилегающие территории находятся под полным огневым контролем артиллерии и дронов ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Военные подчеркнули, что полный огневой контроль исключает перемещение и смену позиций ВСУ в городской застройке, а также подвоз резервов и боеприпасов украинским силам.