Президент Польши оказался не в курсе передачи истребителей Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий оказался не в курсе планируемой передачи Украине польских истребителей МиГ-29. Об этом рассказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач, передает РИА Новости.

«Президент не информирован об этом важном вопросе. С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении», — сказал он журналистам.

По его словам, Варшава передавала Киеву военную технику и раньше, но это всегда происходило «не только с ведома, но и с согласия» президента страны.

Ранее стало известно, что Польша ведет переговоры о передаче Киеву списанных истребителей МиГ-29. Генштаб уточнил, что передача самолетов станет частью политики союзников по поддержке Украины и поддержанию безопасности восточного фланга НАТО.