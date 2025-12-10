Лишились «глаз и клыков»: положение ВСУ в Константиновке стремительно ухудшается

Ситуация для украинских военных в районе Константиновки стремительно ухудшается. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что российские бойцы лишили ВСУ «глаз и клыков».

Минобороны РФ заявило о срыве попытки ротации боевиков ВСУ на константиновском направлении. Уничтожен пикап с украинскими военными, а также пункт управления тяжелыми гексакоптерами. Михайлов уверен, что это лишь одни из немногих событий, которые там происходят.

«Российские военные планомерно усиливают давление под Константиновкой, соответственно, ситуация для украинских боевиков только ухудшается», — подчеркнул он.

Михайлов отмечает, что особое значение имеет ликвидация пункта управления гексакоптерами. ВСУ используют их для снабжения группировки, в том числе там, где ВС РФ перекрыли пути.

«Также они используются в качестве “матки”, которая носит на себе несколько малых коптеров, как для разведки, так и для сброса боевых частей по российским штурмовикам», — объяснил эксперт.

Лишившись этих «глаз и клыков» украинские войска теряют возможность эффективно корректировать огонь, вести разведку и налаживать снабжение в условиях тотального контроля территории российскими войсками.

Михайлов констатировал, что Константиновка находится в шаге от оперативного окружения и дальнейшего разгрома противника. После сорванной ротации уставшие подразделения противника не удастся заменить, а потери — восполнить. Ликвидация техники и пункта управления дронами еще больше снижает боеспособность украинских военных, до критического уровня.