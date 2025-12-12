Силы ПВО уничтожили еще несколько беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны уничтожили еще три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву», - написал градоначальник.

На месте падения обломков сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Таким образом, количество сбитых дронов, летевших на Москву, выросло до четырех. О первом перехваченном БПЛА Собянин сообщал около трех часов ночи.