Таиланд начал операцию с участием флота и авиации у границы с Камбоджей

Военно-морские силы Таиланда начали масштабную операцию в связи с обострением конфликта с Камбоджей. Об этом сообщил штаб Пограничных сил обороны в провинции Трат, передает РИА Новости. "Десятого декабря ВМС Таиланда взяли на себя расширенные полномочия по ведению операций в своем секторе в связи с эскалацией боевых столкновений с Камбоджей", - говорится в заявлении. В район проведения операции под названием "Trat Prap Porapak" ("Трат подавляет врага") был направлен боевой корабль HTMS Thepa, который будет вести круглосуточное патрулирование и разведку. Экипаж и вооружение приведены в состояние полной боевой готовности. Тайские военно-морские силы предупредили рыбаков о необходимости воздержаться от выхода в море. 8 декабря начались пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Бангкок отказался от переговоров и разрешил новые военные операции, несмотря на летнее перемирие.